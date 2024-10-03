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Владимир Путин назначил прокуроров Челябинской и Курганской областей

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Донгаузера прокурором Челябинской области. Руководителем надзорного ведомства в Курганской области стал Владислав Московских. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Ранее их кандидатуры поддержал Совет Федерации РФ.

Игорь Донгаузер в июле 2004 года начал работать помощником прокурора Петродворцового района Санкт-Петербурга. В дальнейшем занимал должности старшего помощника прокурора Петродворцового района, прокурора первого зонального отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью РУВД, органов МЧС и юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Санкт-Петербурга. Также он работал заместителем прокуроров Петродворцового, Кировского, Калининского районов Санкт-Петербурга. С декабря 2018 года по январь 2022 года состоял в должности прокурора Кировского района Санкт-Петербурга. Указом президента России от 31 января 2022 года был назначен первым заместителем прокурора Кемеровской области — Кузбасса.

Владислав Московских в органах прокуратуры проходит службу с 2002 года. Он занимал должности помощника прокурора, старшего помощника прокурора Кировского района Екатеринбурга, заместителя прокурора Октябрьского района Екатеринбурга, прокурора Чкаловского района Екатеринбурга. С 1 апреля 2016 года приказом генерального прокурора РФ был назначен заместителем прокурора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Указом президента России от 30 сентября 2019 года назначен прокурором Тюменской области на пятилетний срок.

Виталина Ярховска

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