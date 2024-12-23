Точечный «заход»

В торговых центрах Краснодарского края наблюдается падение трафика. Mall Index (отражает изменение количества посетителей на единицу площади торговых центров) по итогам одиннадцати месяцев 2024 года оказался на 4% ниже аналогичного периода прошлого года. При этом маркетплейсы заявляют о значительном росте торгового оборота в регионе. Эксперты уверены, что такая тенденция на рынке будет нарастать, так как в покупательскую жизнь вступает поколение, которое с ранних лет активно пользуется смартфонами.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты связывают снижение трафика в торговых центрах с развитием онлайн-продаж через маркетплейсы

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Эксперты связывают снижение трафика в торговых центрах с развитием онлайн-продаж через маркетплейсы

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С начала 2024 года Mall Index в торговых центрах Кубани оказался ниже на 4% показателя аналогичного периода прошлого года, рассказали «Ъ-Кубань» в компании Focus Technologies.

«Основным фактором, влияющим на ситуацию, является переход покупателей на онлайн-площадки. Смещение спроса на онлайн-сервисы зародилось в 2020 и 2022 годах. В период локдауна многие жители впервые попробовали доставку продуктов питания и товаров и в целом оценили удобство таких сервисов. В 2022 году спрос сместился в онлайн на фоне ухода брендов из России и закрытия магазинов. Пользователи переходили на онлайн-сервисы, потому что там можно было приобрести продукцию, которая была уже недоступна в магазинах края. В целом онлайн-площадки могли предлагать товары и услуги по более демократичным ценам, что в условиях кризиса для потребителя является основным критерием выбора», – рассказал руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Он добавил, что на показатели этого года также повлиял эффект относительно высокой базы 2023 года, когда посещаемость торговых площадей в крае была выше за счет открытия новых магазинов, которые заняли место ушедших иностранных брендов.

Согласно данным, предоставленным «Ъ-Кубань» пресс-службой Wildberries, за 2024 год оборот маркетплейса в Краснодарском крае увеличился на 61%. В период проведения акции «Черная пятница» жители региона купили на 40% больше товаров, чем во время прошлогодней акции. Аналитики отмечают, что наиболее быстрорастущими категориями в крае являются автотовары (+93%) и бытовая техника (+68%). Жители Кубани также активно делают онлайн-покупки одежды, обуви, смартфонов и аксессуаров (+60%).

Директор розничной сети Sokolov Максим Чижов сообщил «Ъ-Кубань», что в течение всего 2024 года наблюдается общее снижение трафика в торговых центрах. Это, по его словам, связано в первую очередь с развитием онлайн-продаж через маркетплейсы, доля которых на ювелирном рынке уже достигает 10%, а доля всех интернет-продаж составляет 27%. Он добавляет, что если до пандемии посещение ТЦ было видом досуга, то сейчас это скорее точечный «заход» в нужный магазин. Специфика ювелирного ритейла такова, что офлайн-бутики остаются очень востребованными клиентами, которым важны гарантии подлинности, примерка, консультация экспертов-продавцов. Поэтому более 70% выкупа онлайн-заказов происходит именно в магазинах. «Именно поэтому снижение трафика у нас в целом ниже, чем в других отраслях ритейла — на уровне 10–15%, а около 50% наших клиентов, которые пришли за онлайн-заказом, совершают дополнительные покупки в магазине», — подчеркнул Максим Чижов.

Согласно данным аналитиков торговой сети «Золотое Яблоко», предоставленным «Ъ-Кубань», с начала 2024 года трафик в магазине в ТРЦ «Галерея Краснодар» вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Выручка за тот же период увеличилась более чем на 60%. Пик спроса в «Золотом Яблоке» приходится на периоды праздников и крупных распродаж. Так, во время громких акций, приуроченных к «Черной пятнице», спрос был на 58% выше, чем в прошлом году. А за первую половину декабря продажи выросли на 66% относительно аналогичного периода 2023 года.

В торговой сети «Золотое Яблоко» рост трафика и спроса объясняется высоким уровнем клиентского сервиса, выгодной ценовой политикой, а также обновлением и расширением ассортимента. Недавно наряду с косметикой и парфюмерией магазин представил товары для дома, тем самым привлек новых покупателей.

Как рассказал гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, сейчас в покупательскую жизнь вступает поколение, которое с ранних лет активно пользуется смартфонами и все покупки делает через онлайн-площадки (14-17 лет). Те ритейлеры, которые смогут объяснить этой категории потребителей преимущества физических магазинов, смогут сохранить традиционный бизнес. Магазины, не имеющие дополнительного сервиса и привлечения внимания, будут сталкивать с продолжающимся оттоком клиентов. По словам эксперта, в торговых центрах региона наблюдается сокращение показателя конверсии покупок. Наиболее активно в ТЦ посещают фудкорты, кинотеатры, другие заведения, в то время как посещаемость магазинов и конверсия покупки стремительно ухудшается. Это общий тренд, который наблюдается по всей России.

Михаила Бурмистрова обращает внимание, что если взять во внимание рост туристического потока в регионе, то посещаемость ТЦ снизилась еще больше. Люди продолжают переходить на онлайн-площадки, если ритейлеры не предлагают им выгодные условия, расширение ассортимента и не указывают на преимущества физических магазинов. Эксперт отмечает, что такая тенденция в 2025 году только ускорится.

Алина Зорина