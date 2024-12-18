Задержание чиновника Минземимущества Татарстана и подозреваемый в убийстве генерала Кириллова из Казани

В Татарстане задержали начальника отдела Министерства земельных и имущественных отношений республики. Следствие полагает, что госслужащий оказывал покровительство пяти коммерческим организациям при проведении аукционов на право заключения договоров аренды госимущества. По версии следствия, подозреваемый причинил ущерб государству на сумму более 2,8 млн руб.

Гражданин Узбекистана, подозреваемый в убийстве генерала Игоря Кириллова, ранее жил в Казани. Мужчина стал первым задержанным подозреваемым по делу о теракте около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. В результате теракте были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

В Нижнекамске, Челнах и Альметьевске с 1 января 2025 года проезд в общественном транспорте обойдется в 40 руб. Повышение оплаты утвердил Государственный комитет Татарстана по тарифам. При оплате проезда билетами длительного пользования цена одной поездки составит 30 руб.

Авиастроительный райсуд Казани постановил обратить в доход государства имущество экс-госслужащего Татарстана на общую сумму 4,6 млн руб. Суд удовлетворил исковые требования прокурора Татарстана Альберта Суяргулова. В доход государства обратят недостроенный жилой дом и земельные участки в Верхнеуслонском районе.

Татарстан стал первым регионом по иностранным инвестиционным проектам в Нагорном Карабахе. Республика инвестировала в открытие сервисного центра КамАЗа в Джебраильском районе.

В Татарстане планируют ввести День многодетной семьи. Памятный день должны назначить на 23 января. Дату решили ввести для «повышения социальной значимости многодетной семьи».

Управляющий отделением «Сбербанка» в Татарстане Руслан Салимов стал президентом региональной федерации шахмат. Нового президента спортивной федерации избрали путем открытого голосования.

За 11 месяцев 2024 года в Татарстане зарегистрировали более 22 тыс. браков. 70% заявлений подали через портал госуслуг. Активный возраст вступления в брак мужчин составил 25–29 лет, а у девушек — 18–24 года.

Диана Соловьёва