В Татарстане могут ввести День многодетной семьи. Дату планируют назначить на 23 января. Проект соответствующего указа раиса республики проходит антикоррупционную экспертизу, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане планируют установить День многодетной семьи

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В Татарстане планируют установить День многодетной семьи

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, в целях повышения социальной значимости многодетной семьи постановляю: установить в Республике Татарстан День многодетной семьи и отмечать его 23 января»,— говорится в тексте документа.

В апреле 2024 года стало известно, что в Татарстане утвердили бессрочный статус многодетной семьи. Ранее семья теряла этот статус, когда старшему ребенку исполнялось 18 лет.

Диана Соловьёва