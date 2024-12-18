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В Татарстане планируют установить День многодетной семьи

В Татарстане могут ввести День многодетной семьи. Дату планируют назначить на 23 января. Проект соответствующего указа раиса республики проходит антикоррупционную экспертизу, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

В Татарстане планируют установить День многодетной семьи

В Татарстане планируют установить День многодетной семьи

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Татарстане планируют установить День многодетной семьи

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, в целях повышения социальной значимости многодетной семьи постановляю: установить в Республике Татарстан День многодетной семьи и отмечать его 23 января»,— говорится в тексте документа.

В апреле 2024 года стало известно, что в Татарстане утвердили бессрочный статус многодетной семьи. Ранее семья теряла этот статус, когда старшему ребенку исполнялось 18 лет.

Диана Соловьёва

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