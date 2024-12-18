С начала года в Татарстане зарегистрировали 22 тысячи браков

За 11 месяцев 2024 года в Республике Татарстан зарегистрировали более 22 тыс. браков. Об этом сообщила начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабмина республики Эльвира Ахметова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала года в Татарстане зарегистрировали 22 тыс. браков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ С начала года в Татарстане зарегистрировали 22 тыс. браков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Активный возраст вступления в брак мужчин составил 25–29 лет, а у девушек — 18–24 года. 70% заявлений было подано через единый портал государственных услуг.

Эльвира Ахметова отметила, что Татарстан является лидером Поволжского федерального округа по числу зарегистрированных семейных союзов на тысячу человек населения.

Также наблюдается снижение количества актов расторжения брака на 7,4%: с 13,2 тыс. до 12,2 тыс.

Влас Северин