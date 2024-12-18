В доход государства обратят имущество на 4,6 млн рублей экс-госслужащего Татарстана

Авиастроительный районный суд Казани постановил обратить в доход государства имущество бывшего госслужащего Татарстана на общую сумму 4,6 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авиастроительный суд Казани постановил обратить в доход государства имущество экс-госслужащего Татарстана

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Авиастроительный суд Казани постановил обратить в доход государства имущество экс-госслужащего Татарстана

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Районный суд удовлетворил исковые требования прокурора Татарстана Альберта Суяргулова к бывшему заместителю руководителя Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. В доход государства обратят недостроенный жилой дом и земельные участки в Верхнеуслонском районе. Сообщается, что экс-госслужащий приобрел имущество на неподтвержденные доходы.

Решение в силу не вступило. За ответчиком сохраняется право на обжалование.

Диана Соловьёва