В доход государства обратят имущество на 4,6 млн рублей экс-госслужащего Татарстана
Авиастроительный районный суд Казани постановил обратить в доход государства имущество бывшего госслужащего Татарстана на общую сумму 4,6 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Авиастроительный суд Казани постановил обратить в доход государства имущество экс-госслужащего Татарстана
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Районный суд удовлетворил исковые требования прокурора Татарстана Альберта Суяргулова к бывшему заместителю руководителя Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. В доход государства обратят недостроенный жилой дом и земельные участки в Верхнеуслонском районе. Сообщается, что экс-госслужащий приобрел имущество на неподтвержденные доходы.
Решение в силу не вступило. За ответчиком сохраняется право на обжалование.