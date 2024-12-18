Подозреваемый в убийстве генерала Игоря Кириллова ранее жил в Казани

Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов, подозреваемый в убийстве генерала Кириллова, ранее жил в Казани. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, в результате которого погиб генерал Игорь Кириллов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, в результате которого погиб генерал Игорь Кириллов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Ахмад увлекался спортом, в частности боксом, и раньше, насколько мне известно, жил в Казани. Вел обычную жизнь»,— рассказал собеседник издания.

Ранее «Ъ» сообщал, что сотрудники МВД и ФСБ задержали первого подозреваемого по делу о теракте, в результате которого были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Террористы осуществили взрыв с помощью заминированного электросамоката.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что подозреваемый мог находиться в автомобиле каршеринга. Его оставили на месте преступления. По версии следствия, Ахмад Курбанов был арендатором машины. Его задержали в Московской области.

Диана Соловьёва