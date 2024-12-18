Управляющий Сбербанка в Татарстане стал президентом региональной Федерации шахмат

Управляющий отделением «Сбербанка» в Татарстане Руслан Салимов стал президентом республиканской федерации шахмат. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе отделения банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов

Фото: пресс-служба Сбера Управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов

Фото: пресс-служба Сбера

Руслана Салимова избрали путем открытого голосования.

«Благодарю за оказанное доверие. Для меня этот пост станет новым опытом, который открывает множество возможностей в развитии и популяризации шахмат. Вместе с профессиональной командой федерации мы готовы развивать шахматный спорт в республике»,— рассказал Руслан Салимов.

Новый президент федерации шахмат Татарстана сообщил, что около 20 тысяч местных жителей увлекаются шахматами. Количество шахматистов продолжает расти.

Ранее должность президента Федерации шахмат Татарстана занимал Рушан Сахбиев. Его назначили председателем Байкальского банка.

Диана Соловьёва