В Татарстане задержали начальника отдела республиканского Министерства земельных и имущественных отношений. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане задержали чиновника регионального Минземимущества

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане задержали чиновника регионального Минземимущества

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Источник «Ъ Волга-Урал» в силовых структурах уточнил, что задержанным оказался начальник отдела аренды и реализации государственного имущества Управления имущества Минземимущества Татарстана Ильшат Аминов.

По данным следствия, в период с июня 2021 по ноябрь 2024 года чиновник, используя служебное положение, оказывал покровительство пяти коммерческим структурам при проведении аукционов на право заключения договоров аренды государственного имущества. Действуя в группе лиц по предварительному сговору, подозреваемый путем занижения стоимости арендных платежей причинил ущерб государству на сумму более 2,8 млн рублей.

Следственное управление СК России по РТ возбудило уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и мошенничестве.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.

Анар Зейналов