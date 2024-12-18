Татарстан стал первым регионом по иностранным инвестициям в Карабахе

Татарстан стал первым регионом, который осуществил инвестиционный проект в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Первым инвестиционным проектом в Нагорном Карабахе стал сервисный центр КамАЗа, открытый Татарстаном в Джебраильском районе. Центр открыли Ильхам Алиев и раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Это был первый инвестиционный проект, то есть первый проект иностранных инвестиций был также российским. Так что мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады»,— заявил президент Азербайджана.

Ранее Рустам Минниханов передал три автобуса марки Sollers Atlant, произведенных на заводе в Алабуге, экономической зоне «Алят» в Азербайджане.

Диана Соловьёва