В Ярославской области с 1 марта 2025 года ограничат продажу алкоголя

В Ярославской области с 1 марта 2025 года вступят в силу новые ограничения на продажу алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В многоквартирных домах можно будет продавать алкоголь только при наличии зала обслуживания не менее 25 кв.м. без учета сезонных зон. С 23:00 до 8:00 реализовывать алкоголь смогут только рестораны. Также в ночное время в заведениях общепита нельзя будет реализовывать пиво, пивные напитки, пуаре, сидр и медовуху, за исключением ресторанов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проект закона «Об отдельных вопросах розничной продажи алкогольной продукции в Ярославской области» внес в областную думу губернатор, закон принят. Как рассказал Михаил Евраев, изменения в законодательстве направлены на сокращение числа точек в многоквартирных домах, где можно приобрести алкоголь.

«Рассчитываем, что все эти меры помогут уменьшить потребление алкоголя, противостоять его незаконному обороту и повысить ответственность розничных продавцов»,— написал губернатор.

Сейчас в Ярославской области в магазинах запрещено продавать алкоголь и пиво с 23:00 до 8:00, с 1 марта аналогичное требование будет действовать и в отношении заведений общепита, кроме ресторанов.

Напомним, ярославские власти не будут ограничивать продажу алкоголя по примеру Вологды, где время продажи в розницу сократили до двух часов в день по будням.