Осужденный желает ознакомиться

Суд в Ростове снял с апелляционного рассмотрения дело бывшего судьи Темрюкского райсуда Кубани Павла Грачева и предпринимателя Исы Плиева. Ранее они были приговорены к реальным срокам за коррупционное преступление. По версии следствия, Грачев получил от Плиева 1 млн руб. за признание права собственности компании бизнесмена на 67 объектов недвижимости. Однако Ростовский облсуд счел, что подсудимые не были в должном порядке ознакомлены с материалами дела, и вернул его в Пролетарский районный суд Ростова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ростовский областной суд провел заседание по апелляционным жалобам защиты на приговор бывшего судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края Павла Грачева и предпринимателя Исы Плиева. Адвокаты Грачева заявили, что их подсудимый хотел бы ознакомиться с материалами дела и протоколами заседаний. В связи с этим дело было возвращено в Пролетарский районный суд Ростова.

«Апелляционную жалобу на приговор подал Павел Грачев. Он же обратился в облсуд с ходатайством об ознакомлении с материалами дела, протоколами заседаний суда первой инстанции и их аудиозаписями. Для удовлетворения этого требования материалы возвращены в суд первой инстанции»,— пояснили «Ъ-Ростов» в пресс-службе облсуда.

После ознакомления Павла Грачева с материалами дело снова поступит в Ростовский облсуд, однако произойдет это, вероятно, не ранее чем через месяц, уточнили в инстанции.

Заведующий адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко считает, что «тянуть время» Грачеву нет смысла. Нахождение в СИЗО, по словам адвоката, приравнивается к отбыванию наказания в колонии строго режима в расчете один день за один день, при этом условия содержания в следственном изоляторе более суровые.

«А вот ознакомиться с материалами дела осужденному, который находится в СИЗО, действительно бывает непросто. Кроме того, это может занять немало времени. Всему виной слабое техническое оснащение и бюрократия. Сейчас сотруднику Пролетарского районного суда придется не один день носить в изолятор тома уголовного дела для ознакомления. Самое сложное — ознакомить с аудиопротоколом. Для этого сотруднику суда нужно будет каждый раз получать разрешение у начальника СИЗО для проноса техники, на которой этот аудиопротокол можно будет воспроизвести, потому что граждане, находящиеся в следственном изоляторе, не имеют доступа к какой-либо электронике»,— отмечает господин Ключко. По его словам, обычно всем этим занимаются адвокаты, но если подсудимый изъявил желание лично ознакомиться с материалами, то его право на это обязаны реализовать.

В июле Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону признал бывшего судью Темрюкского районного суда Павла Грачева виновным в вынесении заведомо неправосудного решения и получении взятки. Экс-судья был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Взяткодатель Иса Плиев осужден на шесть с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого оба подсудимых должны будут выплатить штрафы 25 млн руб. и 8 млн руб. соответственно.

Уголовное дело в отношении бывшего судьи Павла Грачева было возбуждено в июле 2020 года по представлению главы СКР Александра Бастрыкина. По версии следствия, в 2011 году предприниматель Иса Плиев намеревался приобрести имущество рыболовецкого хозяйства-банкрота. Проблема заключалась в том, что имущество предприятия (комплекс прудов, административно-хозяйственные постройки и каналы) не было надлежащим образом оформлено, поэтому Иса Плиев не смог закрепить его за собой и разработал схему перевода активов на подставное лицо. В реализации плана участвовал судья Павел Грачев, который за вознаграждение в размере 1 млн руб. признал право собственности на имущество за доверенным лицом взяткодателя.

На судебном заседании Павел Грачев и Иса Плиев вину не признали.

Кристина Федичкина