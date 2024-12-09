Главные новости за 9 декабря. Ростов-на-Дону и область

Врио губернатора Ростовской области подписал указ об отстранении от занимаемой должности министра транспорта Виталия Кушнарева. Его место займет Инна Володина — первый заместитель экс-главы ведомства, которая до сих пор временно исполняла его обязанности.

Заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Мамелко может покинуть свой пост вслед за находящимся под стражей начальником — замгубернатора Виталием Кушнаревым.

Министра имущественных и земельных отношений Ростовской области Евгения Осыченко своим указом отстранил от занимаемой должности врио губернатора Юрий Слюсарь. Его обязанности возложены на замминистра Станислава Хлудина. Причины отставки главы ведомства в сообщении не указывают.

Совет директоров оборонного ростовского ПАО «Гранит» продлил до 31 декабря 2025 года полномочия исполняющего обязанности генерального директора завода Дмитрия Ромашенко. Решение принято единогласно.

Врио губернатора Ростовской области заинтересовался проблемами благоустройства парка им. Маяковского в Белой Калитве. Юрий Слюсарь поручил своему заместителю Игорю Сорокину до конца текущей недели сделать подробный сравнительный анализ проекта благоустройства и действительного состояния парка.

ПАО «Россети-Юг» подало иск в Арбитражный суд Ростовской области о взыскании 3,6 млн руб. задолженности и 1,3 млн руб. пени по оплате электроэнергии с администрации Аксайского района.

В октябре зафиксирован резкий всплеск кибератак на веб-ресурсы топливно-энергетических компаний (ТЭК). Пострадали в том числе предприятия, расположенные в Ростовской области.

В Ростове по адресу ул. Вятская, 41/1 произошел пожар в многоквартирном доме. Три человека погибли, еще трех удалось спасти. Возгорание возникло сегодня вечером в квартире на девятом этаже.

Жильцы рухнувшего дома на Нариманова судятся за выплаты. Они рассчитывают на результаты судебной экспертизы, которая оценит реальную стоимость квартир, мест общего домового пользования и участка под домом.