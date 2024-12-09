обновлено 20:55
В Ростове три человека погибли из-за пожара в многоквартирном доме на Вятской
В Ростове по адресу ул. Вятская, 41/1 произошел пожар в многоквартирном доме. По предварительным данным, три человека погибли, еще трех удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области
Возгорание возникло сегодня вечером в квартире на девятом этаже. Пожар на площади 40 кв. м. был локализован в 19:50. В 20:12 ГУ МЧС заявило о ликвидации открытого горения.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о пожаре в хуторе Боркин Неклиновского района, возникшем из-за непотушенной сигареты. От отравления угарным газом погиб 79-летний мужчина.