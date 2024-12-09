Полномочия гендиректора ростовского оборонного завода «Гранит» продлили на год

Совет директоров оборонного ростовского ПАО «Гранит» продлил до 31 декабря 2025 года полномочия исполняющего обязанности генерального директора завода Дмитрия Ромашенко. Решение принято единогласно, сообщается на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

По данным систему Rusprofile, господин Ромашенко исполняет обязанности гендиректора оборонного завода с 19 июня 2024 года. Ранее — на протяжении семи лет (с 2014 по 2021) — он являлся руководителем ТСЖ «Жмайлова, 4/3». Держателем реестра акционеров ПАО «Гранит» значится государственное АО «РТ-Регистратор».

Завод «Гранит» был создан в 1951 году для серийного производства электровакуумных сверх частотных приборов (магнетронов, клистронов, резонансных разрядников) в обеспечение отечественной радиолокационной аппаратуры и систем связи. С 4 мая 1994 года предприятие преобразовано в акционерное общество. В настоящее время завод является одним из немногих предприятий в России по производству электровакуумных СВЧ приборов. Выпускаемая продукция используется в наземной стационарной и передвижной аппаратуре зенитно-ракетных комплексов ПВО, ПРО, авиационной аппаратуре, аппаратуре в составе автоматизированных систем управления воздушным движением.

Выручка ПАО «Гранит» по итогам 2018 года (последние опубликованные данные) составила 692 млн руб., чистая прибыль — 96 млн руб. ПАО «Гранит» являлось поставщиком в 18 государственных контрактах на сумму 572,2 млн руб. В топе заказчиков предприятия: Минобороны России (четыре контракта на 428,8 млн руб.), МКУ «Управление казной города Ростова-на-Дону» (один контракт на 75 млн руб.), АО «60 Арсенал» (пять контрактов на 60,8 млн руб.), АО «РЗ Рэт "ЛУЧ"» (один контракт на 2,7 млн руб.), АО «НИИЭМП» (три контракта на 2,3 млн руб.) и др.

Дмитрий Михеенко