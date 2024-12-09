Юрий Слюсарь заинтересовался ненадлежащем состоянием парка в Белой Калитве

Врио губернатора Ростовской области заинтересовался проблемами благоустройства парка им. Маяковского в Белой Калитве. Об этом господин Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Потратили немалые деньги, но жители негодуют. Открытие и так перенесли на год, но парк до сих пор не готов к приему гостей. Будем разбираться», —написал врио губернатора.

Юрий Слюсарь поручил своему заместителю по вопросам в сфере промышленности и энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, регионального государственного жилищного надзора и установления тарифов Игорю Сорокину до конца текущей недели сделать подробный сравнительный анализ проекта благоустройства и действительного состояния парка.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», в 2021 году на благоустройство парка муниципалитету было выделено 100 млн руб. из федерального бюджета. Планировалось создать сцены с трибунами, посты охраны, оборудовать дорожки, тротуары и ограждения. Также проект предусматривал озеленение территории. По мнению жителей, работы не выполнены в должном объеме и парк находится в аварийном состоянии.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку о ненадлежащем благоустройстве парка.

Ева Китаева