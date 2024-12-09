Жильцы рухнувшего дома на Нариманова судятся за выплаты

Издание RostovGazeta со ссылкой на владелицу одной из квартир в проблемном доме Елену Варченко сообщает, что суды идут с лета, но «результатов никаких нет». По ее словам, жильцы рассчитывают на результаты судебной экспертизы, которая оценит реальную стоимость квартир, мест общего домового пользования и участка под домом. «Наши квартиры были оценены в 78 тыс. руб. за квадратный метр при средней стоимости в 112 тыс. руб.», - отмечает Елена Варченко.

Пятиэтажный дом на Нариманова 72/3 стал рушиться в январе. Тогда обвалилась одна из стен дома. Позже произошло обрушение подъезда.

В феврале стало известно, что власти Ростова предложили компенсацию за потерянное жилье до 1,2 млн руб.

Дом был признан аварийным в 2020 году и подлежал сносу. После этого жильцы получали предложение переселиться в маневренный фонд, однако от него отказались.

Сергей Иванов