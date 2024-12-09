Минцифры РО: Участились кибератаки на топливно-энергетические компании

В октябре зафиксирован резкий всплеск кибератак на веб-ресурсы топливно-энергетических компаний (ТЭК). Пострадали в том числе предприятия, расположенные в Ростовской области. Об этом сообщает министерство цифрового развития, ИТ и связи региона со ссылкой на данные компании RED Security.

В среднем по России в октябре количество атак на ТЭК выросло в три раза по сравнению со среднемесячным показателем десяти месяцев года. Причиной такой динамики называют увеличение значимости сферы в период холодов.

«Энергетический сектор Южного федерального округа также стал мишенью для DDoS-атак в октябре. На предприятия топливно-энергетического комплекса данного региона и Поволжья пришлось свыше 20% всех атак, зарегистрированных в России»,— говорится в сообщении.

По данным министерства, за десять месяцев года топливно-энергетическая отрасль вошла в топ-5 секторов экономики, наиболее подверженных DDoS-атакам в России и Ростовской области. Помимо нее в список также попали ИТ и телекоммуникации, промышленность, финансовый сектор, транспорт и государственный сектор.

Кристина Федичкина