Мэрия Ревды обжалует решение суда по голосованию о переносе памятника Ленину

Власти Ревды (Свердловская область) не согласны с решением городского суда о признании незаконным голосования на портале «Госуслуги» по вопросу переноса памятника Владимиру Ленину с площади Победы, сообщили «Ъ-Урал» в администрации городского округа. «Решение не вступило в законную силу, администрация городского округа Ревда планирует обжаловать решение суда в суде вышестоящей инстанции»,— добавили в ответе на запрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что администрация Ревды проводит на портале «Госуслуги» до 10 опросов в год для выявления мнения населения по темам, связанных с решением вопросов местного значения и благоустройства. В мэрии подчеркнули, что голосования по вопросам «рекомендовано проводить исключительно на портале "Госуслуг"». «Решением суда создан прецедент, который ставит под сомнение процедуру проведения всех опросов, проведенных на портале "Госуслуги"»,— добавили в ответе.

В администрации заверили, что власти Ревды «принимает все возможные меры» для решения конфликта, возникшего в связи с возможным переносом памятника Владимиру Ленину.

Напомним, голосование проходило с 27 сентября по 4 октября. По итогам опроса за перенос монумента вождю в Ленинский сквер и проведение благоустройства с установкой фонтана на площади Победы проголосовали 1815 человек, 1082 жителя поддержали вариант вернуть памятник на прежнее место. Сам монумент Владимиру Ленину убрали 8 августа в рамках благоустройства. Городские власти предложили перенести памятник, чтобы объединить площадь Победы и парк Победы, а вместо монумента установить фонтан. Меценаты заявили о готовности выделить на проект около 130 млн руб.

С проведением и результатами опроса не согласился первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев. В ноябре коммунисты опубликовали решение Ревдинского городского суда, который признал незаконным опрос администрации Ревды о переносе памятника Владимиру Ленину.

Подробнее о переносе памятника Владимиру Ленину в Ревде — в материале «Ъ-Урал» «Ленин не фонтан».

Василий Алексеев