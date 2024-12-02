Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэрия Ревды обжалует решение суда по голосованию о переносе памятника Ленину

Власти Ревды (Свердловская область) не согласны с решением городского суда о признании незаконным голосования на портале «Госуслуги» по вопросу переноса памятника Владимиру Ленину с площади Победы, сообщили «Ъ-Урал» в администрации городского округа. «Решение не вступило в законную силу, администрация городского округа Ревда планирует обжаловать решение суда в суде вышестоящей инстанции»,— добавили в ответе на запрос.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что администрация Ревды проводит на портале «Госуслуги» до 10 опросов в год для выявления мнения населения по темам, связанных с решением вопросов местного значения и благоустройства. В мэрии подчеркнули, что голосования по вопросам «рекомендовано проводить исключительно на портале "Госуслуг"». «Решением суда создан прецедент, который ставит под сомнение процедуру проведения всех опросов, проведенных на портале "Госуслуги"»,— добавили в ответе.

В администрации заверили, что власти Ревды «принимает все возможные меры» для решения конфликта, возникшего в связи с возможным переносом памятника Владимиру Ленину.

Напомним, голосование проходило с 27 сентября по 4 октября. По итогам опроса за перенос монумента вождю в Ленинский сквер и проведение благоустройства с установкой фонтана на площади Победы проголосовали 1815 человек, 1082 жителя поддержали вариант вернуть памятник на прежнее место. Сам монумент Владимиру Ленину убрали 8 августа в рамках благоустройства. Городские власти предложили перенести памятник, чтобы объединить площадь Победы и парк Победы, а вместо монумента установить фонтан. Меценаты заявили о готовности выделить на проект около 130 млн руб.

С проведением и результатами опроса не согласился первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев. В ноябре коммунисты опубликовали решение Ревдинского городского суда, который признал незаконным опрос администрации Ревды о переносе памятника Владимиру Ленину.

Подробнее о переносе памятника Владимиру Ленину в Ревде — в материале «Ъ-Урал» «Ленин не фонтан».

Василий Алексеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...