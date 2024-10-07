Ленин не фонтан

В Ревде (Свердловская область) завершилось голосование о судьбе памятника Ленину, который располагался на площади Победы. Большинство голосов получил вариант переноса монумента в Ленинский сквер. Представители КПРФ итоги голосования не признали. По данным местных краеведов, памятник, установленный в 1967 году, изначально должен был быть другим, но вмешалась политическая конъюнктура.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Ленину не вернется на площадь Победы

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Памятник Ленину не вернется на площадь Победы

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Администрация Ревды на портале «Госуслуги» с 27 сентября по 4 октября проводила опрос о судьбе памятника Владимиру Ленину после его реконструкции В голосовании могли принять участие местные жители старше 14 лет. На выбор предлагалось два варианта: перенос монумента Ленина в Ленинский сквер и установка на его месте фонтана или возвращение памятника после реконструкции на площадь Победы.

Напомним, памятник Ленину убрали 8 августа в рамках благоустройства. Ранее экспертиза определила, что его постамент находится в аварийном состоянии и требует реконструкции. Городские власти предложили перенести памятник в Ленинский сквер, чтобы объединить площадь Победы и парк Победы, а вместо вождя большевиков установить фонтан. Меценаты заявили о готовности выделить на проект около 130 млн руб. «Других конкретных предложений, подкрепленных финансовыми гарантиями, на сегодняшний день, нет»,— подчеркнули в мэрии.

По итогам опроса больше всего голосов — 1815 (62,7%) — жители Ревды отдали за вариант переноса памятника Ленину в Ленинский сквер и установку на площади Победы фонтана.

За то, чтобы сохранить памятник на месте и оставить площадь Победы в существующем виде, проголосовали 1082 человек (37,3%).

С итогами опроса уже не согласилась КПРФ. «Администрация города подвела итоги интернет-голосования, в котором приняли участие менее 5% от числа жителей»,— заявил первый секретарь Свердловского обкома КПРФ, вице-спикер областного заксобрания Александр Ивачев. По его мнению, фонтан можно было установить рядом с памятником Ленину.

Ранее господин Ивачев обращался в УФАС по Свердловской области с жалобой на демонтаж монумента. Антимонопольная служба выявила ряд нарушений при проведении закупок на реставрационные работы, но серьезного влияния на ситуацию это не оказало.

Как рассказала «Ъ-Урал» ведущий библиотекарь сектора краеведческой литературы центральной городской библиотеки имени Пушкина Ольга Рукавичникова, монумент Ленину изначально не предполагалось устанавливать на площади Победы. В 1965 году к 20-летию Победы в Великой Ответственной войне был заложен памятный камень в знак того, что на этом месте позже установят памятник «Землякам героям», ковавшим победу на фронте и в тылу. Концепция места была полностью посвящена этой идее, поэтому парк, площадь и кинотеатр были названы в честь Победы. «Однако памятник "Землякам героям" поставить не успели. Приближался 1967 год, когда широко праздновалось 50-летие Октябрьской революции. Поэтому на этом месте установили памятник Ленину»,— пояснила Ольга Рукавичникова.

Анастасия Лесникова