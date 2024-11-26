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обновлено 17:05

Суд в Ревде признал незаконным голосование о переносе памятника Владимиру Ленину

Ревдинский городской суд (Свердловская область) признал незаконным опрос администрации Ревды на портале «Госуслуги» о переносе памятника Владимиру Ленину с площади Победы. Видео с оглашения решения опубликовал свердловский обком КПРФ.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Напомним, голосование проходило с 27 сентября по 4 октября, в нем могли принять участие жители городского округа старше 14 лет. По итогам опроса за перенос монумента вождю в Ленинский сквер и проведение комплексного благоустройства с установкой фонтана на площади Победы проголосовали 1815 человек (62,7% от общего числа участников опроса), 1082 жителя (37,3%) поддержали вариант вернуть памятник на площадь Победы и оставить ее в существующем виде.

Сам памятник Владимиру Ленину убрали 8 августа в рамках благоустройства. Городские власти предложили перенести монумент, чтобы объединить площадь Победы и парк Победы, а вместо вождя большевиков установить фонтан. Меценаты заявили о готовности выделить на проект около 130 млн руб.

С проведением и результатами опроса не согласилась КПРФ. Первый секретарь свердловского обкома Александр Ивачев обратился с жалобами в прокуратуру, полученный ответ он опубликовал в соцсетях. «Установлено, что проведение опроса в том виде и форме, как предложено администрацией Ревды, нарушает нормы действующего федерального законодательства»,— говорится в ответе ведомства.

По сведениям «Ъ-Урал», мэрия Ревды направила в прокуратуру ответ, в котором не согласилась с претензиями. Она указала на то, что портал Госуслуг разработан как платформа «обратной связи» между органами государственной власти и местного самоуправления и гражданами РФ. При выборе формы голосования администрация Ревды руководствовалась поручениями Минцифры России.

«Ъ-Урал» направил запрос в администрацию Ревды с вопросом об отношении мэрии к решению суда и о дальнейших планах решения конфликта.

Подробнее о переносе памятника Владимиру Ленину в Ревде — в материале «Ъ-Урал» «Ленин не фонтан».

Василий Алексеев

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