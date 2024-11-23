Глава МИД Ирана взял под контроль инцидент с иранскими студентами в Казани

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи взял под личный контроль ситуацию с задержанием двух студентов Казанского федерального университета. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.

«Господин... Арагчи также держит ситуацию с иранскими студентами на постоянном контроле. В последний раз он отслеживал данную ситуацию в ходе телефонного разговора со мной в 12.30 ночи, - говорится в русскоязычном посте, опубликованном дипломатом.

Посол также сообщил, что арестованные иранские студенты в настоящее время освобождены, их состояние в целом удовлетворительное, за исключением «небольшого синяка».

Кроме того, господин Джалали выразил осуждение в отношении действий полиции. По его словам, поведение сотрудников правоохранительных органов требует осуждения, а причастные к инциденту должны понести наказание.

Массовая драка с участием иностранных студентов произошла 22 ноября возле департамента внешних связей КФУ на улице Гвардейская. По информации МВД, конфликт начался с ссоры двух человек, но перерос в потасовку с участием других студентов. На место прибыла полиция, которая задержала нескольких участников драки.

В тот же день СКР по Республике Татарстан возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, а глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.

Анар Зейналов