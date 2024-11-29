Главные новости Юга России. Коротко

Василий Голубев вошел в состав комитета Совфеда по региональной политике. Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев вошел в состав комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Удостоверение и нагрудный знак сенатора ему вручат позже.

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Совет Госдумы РФ проведет в Ростове выездное совещание весной 2025 года. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин подписал распоряжение о проведении выездных совещаний Совета ГД в период весенней сессии 2025 года. В соответствии с документом, одно из запланированных собраний состоится в донской столице. Ответственными за его проведение назначены заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко, а также председатель комитета по экономической политике Максим Топилин.

Минтрансом Ростовской области временно руководит замминистра Инна Володина. Обязанности главы донского дорожного ведомства Виталия Кушнарева стала выполнять его первый заместитель Инна Володина. По решению Кировского райсуда Ростова господин Кушнарев был заключен под стражу. Мера избрана на два месяца в рамках уголовного дела по статье о незаконном хранении оружия. 24 ноября он был задержан полицейскими с поличным при получении взятки в размере 30 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Кушнарев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Виталий Кушнарев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Дамате» получила право на экспорт мяса птицы в Египет. ГК «Дамате» начнет поставлять произведенное в Ростовской области мясо индейки и утки в Египет. Спустя четыре года проверок группа компаний получила экспортное разрешение. Специалисты египетской IS EG Halal провели аудит донских производственных площадок на соответствие статусу «халяль» — то есть, пищи, допустимой к употреблению мусульманами.

В Азове будет введен туристический налог со следующего года. Городская Дума Азова приняла решение о введении турналога в городе с 2025 года. Он составит 1% от стоимости размещения в гостиничном номере. Средства будут направляться на развитие туристической инфраструктуры.

Цены на коммунальные услуги вырастут в Ростовской области на 10-12%. Правительство РФ утвердило индекс роста цен на коммунальные услуги, который будет применен в донском регионе с 1 июля 2025 года. Плата за холодную воду, водоотведение, сжиженный газ и вывоз мусора вырастет на 9,6%, за отопление и природный газ — на 10,3%, за электроэнергию — на 12,6%. В отдельных муниципалитетах цифры могут меняться в большую или меньшую сторону на 2,1%.

Прокуратура добилась возврата государству базы отдыха завода «Седин». Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд (15-й ААС) отклонил жалобу общества с ограниченной ответственностью «Седин-Быт», которое просило отменить решение арбитражного суда Краснодарского края (АСКК) об истребовании в пользу государства зданий базы отдыха «Лазурь» в Туапсинском районе. Иск был подан прокуратурой.

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Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся при совершении посадки в Турции. В ночь на 25 ноября самолет ростовской авиакомпании «Азимут» рейсом А4 5051 Сочи — Анталья совершил в турецком аэропорту жесткую посадку, в результате которой произошло возгорание лайнера. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Всех их благополучно доставили в воздушный порт. По данному факту СУ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Суд смягчил наказание экс-прокурору Железнодорожного района Ростова. Апелляционный суд изменил меру наказания бывшему прокурору Железнодорожного района Александру Алексееву до 3 лет и 8 месяцев лишения свободы. Ранее он был приговорен к 4 годам и 2 месяцам заключения по обвинению в покушении на мошенничество. В 2023 году экс-прокурор получил почти миллион рублей от посредника местного жителя Чурина, которому пообещал раскрыть подробности возбужденного в отношении него уголовного дела и поспособствовать освобождению его от ответственности. Однако не имел на то полномочий.

Бывший директор ростовского АО «ПКП "Ирис"» осужден за мошенничество. Ленинский районный суд Ростова признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшего руководителя АО «ПКП "Ирис"» Андрея Пунтуса и приговорил его к трем годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. По версии обвинения, в 2012 году для выполнения поступившего на предприятие заказа на изготовление железнодорожной аппаратуры Андрей Пунтус привлек фирму НТК, хотя, как считает следствие, «Ирис» располагал возможностью выполнить заказ самостоятельно. Андрей Пунтус в 2018 году уже был осужден на три года условно за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), из-за которого предприятие упустило выгоду в размере 26 млн руб.