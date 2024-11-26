Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Совет Госдумы РФ проведет в Ростове выездное совещание весной 2025 года

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин подписал распоряжение о проведении выездных совещаний Совета ГД в период весенней сессии 2025 года. В соответствии с документом, одно из запланированных собраний состоится в донской столице.

Ответственными за проведение совещания в Ростове назначены заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко, а также председатель комитета по экономической политике Максим Топилин.

Всего Госдума проведет три выездных мероприятия весной следующего года. Помимо Ростова, они состоятся в Великом Новгороде и Сыктывкаре.

В ходе выездных совещаний депутаты обсуждают вопросы, которые волнуют жителей регионов и анализируют проблемы на местах.

Анастасия Казуков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...