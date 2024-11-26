Совет Госдумы РФ проведет в Ростове выездное совещание весной 2025 года

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин подписал распоряжение о проведении выездных совещаний Совета ГД в период весенней сессии 2025 года. В соответствии с документом, одно из запланированных собраний состоится в донской столице.

Ответственными за проведение совещания в Ростове назначены заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко, а также председатель комитета по экономической политике Максим Топилин.

Всего Госдума проведет три выездных мероприятия весной следующего года. Помимо Ростова, они состоятся в Великом Новгороде и Сыктывкаре.

В ходе выездных совещаний депутаты обсуждают вопросы, которые волнуют жителей регионов и анализируют проблемы на местах.

Анастасия Казуков