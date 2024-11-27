Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минтрансом Ростовской области временно руководит замминистра Инна Володина

Обязанности задержанного министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева стала выполнять его первый заместитель Инна Володина. Информацию журналистам подтвердила пресс-служба правительства региона.

Согласно данным на сайте правительства региона, Инна Володина с 2005 по 2023 год замещала различные должности (в том числе руководящие) в министерстве транспорта Ростовской области. Заместителем главы регионального минтранса она была назначена в 2023 году, а через год стала первым замом.

Как сообщал «Ъ-Юг», Виталий Кушнарев вечером 24 ноября был задержан по подозрению в получении взятки в размере 30 млн руб. Также правоохранители вызывали на допрос его заместителя Дмитрия Мамелко.

Анастасия Казуков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...