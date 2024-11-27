Минтрансом Ростовской области временно руководит замминистра Инна Володина

Обязанности задержанного министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева стала выполнять его первый заместитель Инна Володина. Информацию журналистам подтвердила пресс-служба правительства региона.

Согласно данным на сайте правительства региона, Инна Володина с 2005 по 2023 год замещала различные должности (в том числе руководящие) в министерстве транспорта Ростовской области. Заместителем главы регионального минтранса она была назначена в 2023 году, а через год стала первым замом.

Как сообщал «Ъ-Юг», Виталий Кушнарев вечером 24 ноября был задержан по подозрению в получении взятки в размере 30 млн руб. Также правоохранители вызывали на допрос его заместителя Дмитрия Мамелко.

Анастасия Казуков