Верификация на стороне обернулась сроком

Ленинский районный суд Ростова признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшего руководителя АО «ПКП "Ирис"» Андрея Пунтуса и приговорил его к трем годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом «Ъ-Юг» сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии обвинения, в 2012 году для выполнения поступившего на предприятие заказа на изготовление железнодорожной аппаратуры Андрей Пунтус привлек фирму НТК, хотя, как считает следствие, «Ирис» располагал возможностью выполнить заказ самостоятельно.

Таким образом решением Пунтуса часть работ была отдана сторонней компании «при отсутствии реальной к тому необходимости». В итоге на счет этой фирмы поступили более 5 млн руб.. Как считает следствие, Андрей Пунтус и неустановленные лица из числа сотрудников НТК действовали так с целью хищения денег, которые впоследствии были ими потрачены по собственному усмотрению..

Андрей Пунтус не признал себя виновным. В суде он заявил, что «Ирис» поручил НТК провести диагностику изготовленной для заказчика аппаратуры,так как сам не имел международного сертификата на проведение таких работ. Кроме того, он отметил, что отраслевые стандарты запрещают проводить верификацию аппаратуры собственного производства. Однако суд его доводы не убедили.

Андрей Пунтус в 2018 году уже был осужден за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), из-за которого предприятие упустило выгоду в размере 26 млн руб. По версии обвинения, Андрей Пунтус продавал продукцию «Ириса» структурам АО РЖД не напрямую, а через посредника, который перепродавал ее заказчику с наценкой. Андрей Пунтус тогда не признал свою вину, предположив, что уголовное дело в отношении него было возбуждено по доносу неких сотрудников «Ириса», которых он уличил в сомнительной деятельности. Однако Ленинский райсуд посчитал его вину доказанной и назначил ему три года лишения свободы условно.

АО «Производственно-конструкторское предприятие "Ирис"» было учреждено в 2009 году на базе Ростовского специального проектно-конструкторского бюро. Организация с 1972 года разрабатывает навигационное оборудование для военных кораблей, средства железнодорожной автоматики, а также аппаратуру систем управления наземным технологическим оборудованием стартовых комплексов (используется на Байконуре). «Ирис» входит в структуру научно-производственной корпорации «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А. Г. Иосифьяна» (АО «Корпорация ВНИИЭМ»).

Вадим Водолазов