Цены на коммунальные услуги вырастут в Ростовской области на 10-12%

Правительство РФ утвердило индекс роста цен на коммунальные услуги, который будет применен в Ростовской области с 1 июля 2025 года. До этого срока стоимость ЖКУ останется прежней, на уровне II полугодия 2024 года — сообщает пресс-служба донского правительства.

После 1 июля 2025 года в Ростовской области плата за холодную воду, водоотведение, сжиженный газ и вывоз мусора вырастет на 9,6%, за отопление и природный газ — на 10,3%, за электроэнергию — на 12,6%. В отдельных муниципалитетах цифры могут меняться в большую или меньшую сторону на 2,1%.

Дмитрий Ковалевский

Дмитрий Ковалевский