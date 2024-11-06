Мэрия Ревды считает законным опрос о судьбе памятника Ленину

Администрация Ревды (Свердловской области) не согласилась с претензиями прокуратуры, которая считает, что опрос о судьбе памятника Владимиру Ленину был проведен с нарушением норм действующего федерального законодательства и ущемил право на участие в голосовании местных граждан в вопросах благоустройства территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Ленину на площади Победы в Ревде был демонтирован

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Памятник Ленину на площади Победы в Ревде был демонтирован

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, администрация Ревды провела опрос в онлайн форме через портал госуслуг с 27 сентября по 4 октября. Через онлайн голосование решился вопрос о выборе расположения монумента вождю после его реконструкции. По итогам опроса больше всего голосов — 1815 (62,7%) — жители Ревды отдали за вариант переноса памятника Ленину в Ленинский сквер и установку на площади Победы фонтана. 1082 человек (37,3%) отдали голос за то, чтобы после реконструкции оставить все в существующем виде.

С проведением и результатами опроса не согласилась КПРФ. Первый секретарь свердловского обкома, вице-спикер областного заксобрания Александр Ивачев обратился с жалобами в прокуратуру. Полученный ответ он опубликовал в соцсетях.

«Установлено, что проведение опроса в том виде и форме, как предложено администрацией Ревды, нарушает нормы действующего федерального законодательства, ущемляет права граждан Ревды на участие в решении вопросов местного значения, гарантируемые Конституцией»,— говорится в ответе прокуратуры.

По сведениям «Ъ-Урал», мэрия Ревды направила в прокуратуру ответ, в котором не согласились с претензиями. Она указала на то, что портал госуслуг разработан как платформа «обратной связи» между органами государственной власти и местного самоуправления и гражданами РФ. При выборе формы голосования администрация Ревды руководствовалась поручениями Минцифры России.

В мэрии добавили, что «выявление мнения населения путем проведения опроса не является обязательной процедурой при принятии решений по вопросам благоустройства территорий и носит исключительно рекомендательный характер».

Анастасия Лесникова