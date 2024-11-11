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Ну и складно

Объем сделок на рынке складской недвижимости Кубани вырос в пять раз

В Краснодарском крае сделки со складами за девять месяцев 2024 года увеличились в 4,8 раза. Стоимость аренды складских помещений также растет: средневзвешенная ставка выросла на 57% год к году. Эксперты отмечают, что основными арендаторами на рынке по-прежнему являются компании из сегмента e-commerce. Вместе с тем в Краснодарском крае с каждым годом все большую популярность приобретает услуга хранения личных вещей и бизнес-имущества.

Основными драйверами рынка аренды складской недвижимости по-прежнему остаются ритейлеры

Основными драйверами рынка аренды складской недвижимости по-прежнему остаются ритейлеры

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Основными драйверами рынка аренды складской недвижимости по-прежнему остаются ритейлеры

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Краснодарском крае общий объем сделок с качественными складскими площадями за январь—сентябрь 2024 года составил 131 тыс. кв. м, что почти в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшая активность в 2023 году пришлась на четвертый квартал, поэтому четкая динамика нынешнего спроса появится лишь в конце 2024 года. Такие данные приводят аналитики консалтинговой компании NF Group.

При этом компании из сегмента e-commerce лидируют по объемам сделок с 66% от всех арендованных площадей в регионе за последние пять лет. Сектор продолжает развиваться, эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на склады со стороны интернет-ритейла.

Стоимость аренды складских помещений также растет. По данным NF Group, за девять месяцев 2024 года средневзвешенная арендная ставка на спекулятивные складские площади класса A увеличилась на 32%, достигнув 10,2 тыс. руб. за 1 кв. м в год triple net.

«По отношению к третьему кварталу 2023 года показатель средневзвешенной арендной ставки вырос на 57%. Стоимость аренды в строящихся объектах и проектах build-to-suit составляет 10–11 тыс. руб./кв. м/год triplenet»,— объясняет партнер и региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко.

По словам директора по развитию компании «Ромекс Group» Елены Хвостенко, спрос на региональные склады растет уже третий год подряд, при этом в крае наблюдается ограниченный объем вводимых площадей. Он объясняется не только спросом, но и рядом экономических факторов: высокой ключевой ставкой ЦБ, ростом стоимости строительных материалов и дефицитом земель под строительство складской недвижимости.

«Эти факторы создают дефицит качественных складских помещений, что, в свою очередь, ведет к увеличению арендных ставок и снижению доступности новых объектов. В условиях экономической неопределенности и ограниченной инвестиционной активности многие компании вынуждены искать альтернативы»,— отметила Елена Хвостенко.

По данным компании «Мой склад», спрос на аренду складских помещений в крае вырос и среди физлиц. Жители региона в среднем стали интересоваться услугой хранения вещей на 20% чаще год к году. Сервис рассматривает новые локации для расширения, ориентируясь на потребности клиентов. Сегодня в регионе действует единственный склад, расположенный в Краснодаре.

По данным сервиса, 85–95% клиентов — жильцы квартир, корпоративные клиенты не размещаются в связи с недостаточной вместимостью.

Арендаторам на выбор предлагаются склады площадью 1–27 кв. м. Средняя цена за квадратный метр составляет 1 тыс. руб. 

Генеральный директор АО «Твой Склад» Дмитрий Риндевич рассказал, что в регионах многие компании арендуют площади для освобождения офисных помещений, где аренда стоит в два раза дороже. В сегменте хранения личных вещей и бизнес-имущества также наметился устойчивый рост — хранение в складских помещениях становится привычной нормой для населения.

Ключевыми драйверами рынка Дмитрий Риндевич называет несколько факторов: уменьшение жилых площадей, урбанизацию и развитие интернет-торговли. За последние десять лет средняя площадь квартир в России сократилась в 1,5 раза — с 74 до 27 кв. м, что подталкивает людей искать альтернативы для хранения. Продолжающийся приток населения в крупные города и бурный рост интернет-ритейла (средний прирост 27% в год) также способствуют увеличению спроса на склады.

Растет спрос на склады не только со стороны крупных компаний, малому и среднему бизнесу все чаще требуется хранение архивов, оборудования и товарных запасов, рассказала «Ъ-Кубань» исполнительный директор Ассоциации компаний индивидуального хранения Наталья Мацнева. Один из ключевых трендов — увеличение доли арендаторов — юридических лиц. Операторы складов все чаще выделяют часть помещений под среднеразмерные склады (50–100 кв. м). Это позволяет им избежать больших капитальных затрат на строительство и при этом эффективно использовать уже имеющиеся площади. Впервые, по словам госпожи Манцевой, в некоторых локациях аренда склада индивидуального хранения превышает 5 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц, что свидетельствует о растущем спросе и готовности клиентов платить за удобство.

Нурий Бзасежев

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