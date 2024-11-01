Бастрыкин проверит дорогу в Татарстане, «Лидия» принесет шторм, а горячие линии получат 22 млн рублей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить строительство дороги в поселке Новая Сосновка Татарстана. Жители беспокоятся, что дорога может угрожать их домам из-за возможного подмыва грунта. Местные обращения не дали результатов, и проверка была инициирована после публикаций в интернете. О ее результатах доложит руководитель СУ по Татарстану Валерий Липский.

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за циклона «Лидия», движущегося на Европейскую часть России. 2–3 ноября ожидается ухудшение погоды: сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами возможен гололед и налипание снега. Ветер будет достигать 15–20 м/с, в отдельных районах — до 25 м/с. Видимость ухудшится до 1–2 км, на дорогах возможны накат и гололедица. Температура воздуха 2 ноября ночью составит от 2 до +2°, а днем поднимется до +4 — +9°. 3 ноября ожидаются небольшие осадки, сильный ветер и гололедица: температура ночью будет варьироваться от 5 до +1°, а днем — от 2 до +1°.

В Татарстане на работу горячих линий «112» и «117» в 2025 году выделено 22,7 миллиона руб. Исполнитель будет принимать обращения граждан по вопросам медицинской помощи, частичной мобилизации, призыва на срочную службу, а также о помощи лицам, прибывшим из Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей и Украины. Колл-центр исполнителя будет расположен в Казани, также предусмотрена резервная площадка для мониторинга работы.

Представлена концепция детской больницы, запланированной к строительству в Казани.Архитектурный стиль вдохновлён редкой стрекозой-дозорщиком, обитающей в этом регионе. Кроме того, на территории больницы будут установлены фигуры в качестве ориентиров для трех входов.

С 3 ноября в Казани начнут работу мобильные комплексы диспансеризации для взрослых, прикрепленных к Городской поликлинике №20, №21 и Городской клинической больнице №7. С 6:00 до 22:00 выездные пункты будут проводить консультации терапевта, анализы крови, флюорографию и другие медицинские обследования.

С 2 ноября в Казани временно изменится маршрут троллейбуса №1 из-за ремонта на пересечении улиц Болотникова и Кулахметова. Первый рейс будет следовать по маршруту «депо — ул. Декабристов — ул. Восстания — ул. Кулахметова — ул. Болотникова» с поворотом налево, далее — по обычному маршруту. Последующие рейсы останутся без изменений и продолжат движение через Горьковское шоссе.

В Чувашии увеличат единовременную выплату для участников СВО с 500 тыс. до 1 млн руб. С учетом федеральной поддержки и помощи предприятий каждый подписавший контракт получит 1,5 млн руб.

Анар Зейналов