В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за циклона

На территории Республики Татарстан объявили штормовое предупреждение из-за активного циклона «Лидия», надвигающегося на Европейскую территорию России. Об этом сообщает гидрометцентр республики.

2–3 ноября в Республике Татарстан ожидается значительное ухудшение погоды.

В Татарстане 2 ноября прогнозируются умеренные и сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами с налипанием снега и гололедом. Видимость может ухудшиться до 1–2 км. Ветер поднимется до 15–20 м/с, местами до 25 м/с. На дорогах ожидается накат и гололедица.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 2 до +2 градусов, максимальная температура днем поднимается до +4 — +9 градусов выше нуля, а к вечеру понизится до показателей от 2 до +3 градусов.

3 ноября циклон на северо-востоке принесет небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами кратковременная метель и гололед. Сохранится сильный западный ветер с порывами 15–20 м/с. На дорогах также возможна гололедица.

Температура ночью будет варьироваться от 5 до +1°, а днем от 2 до +1°.

Гидрометцентр сообщает, что прохождение циклона будет сопровождаться резкими изменениями атмосферного давления. С 4 по 6 ноября погодные условия останутся циклоническими с небольшими осадками и отрицательными температурами: ночью от 8 до 2 градусов, а днем от 3 до 1 градуса.

Влас Северин