Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку строительства дороги в поселке Новая Сосновка Республики Татарстан. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин взял на контроль строительство дороги в поселке Татарстана

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин взял на контроль строительство дороги в поселке Татарстана

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жители поселка опасаются, что строительство новой дороги может привести к тому, что их дома уйдут под землю. По их мнению, строители не учитывают движение талых вод, а обращения в местные уполномоченные органы с просьбой проверить законность строительства ситуации не меняют. Проверка организована после публикаций в интернете.

Доложить о результатах проверки председателю федерального СК должен будет руководитель СУ по Татарстану Валерий Липский.

Зарина Акбирова