Бастрыкин взял на контроль строительство дороги в поселке Татарстана
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку строительства дороги в поселке Новая Сосновка Республики Татарстан. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Бастрыкин взял на контроль строительство дороги в поселке Татарстана
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Жители поселка опасаются, что строительство новой дороги может привести к тому, что их дома уйдут под землю. По их мнению, строители не учитывают движение талых вод, а обращения в местные уполномоченные органы с просьбой проверить законность строительства ситуации не меняют. Проверка организована после публикаций в интернете.
Доложить о результатах проверки председателю федерального СК должен будет руководитель СУ по Татарстану Валерий Липский.