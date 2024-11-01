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Бастрыкин взял на контроль строительство дороги в поселке Татарстана

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку строительства дороги в поселке Новая Сосновка Республики Татарстан. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Бастрыкин взял на контроль строительство дороги в поселке Татарстана

Бастрыкин взял на контроль строительство дороги в поселке Татарстана

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Бастрыкин взял на контроль строительство дороги в поселке Татарстана

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жители поселка опасаются, что строительство новой дороги может привести к тому, что их дома уйдут под землю. По их мнению, строители не учитывают движение талых вод, а обращения в местные уполномоченные органы с просьбой проверить законность строительства ситуации не меняют. Проверка организована после публикаций в интернете.

Доложить о результатах проверки председателю федерального СК должен будет руководитель СУ по Татарстану Валерий Липский.

Зарина Акбирова

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