Выездные пункты диспансеризации начнут работу в Казани с 3 ноября
С 3 ноября в Казани будут работать мобильные комплексы диспансеризации для взрослых. Выездные пункты примут пациентов из крупнейших поликлиник города. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.
Выездные пункты диспансеризации начнут работу в Казани с 3 ноября
Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Татарстан
Мобильные комплексы будут работать с 6:00 до 22:00 для жителей, прикрепленных к Городской поликлинике №20, Городской поликлинике №21 и Городской клинической больнице №7. Пациенты могут пройти консультацию терапевта, сдать анализы крови, выполнить флюорографию, электрокардиограмму и получить другие услуги. В пресс-службе отмечают, что запись на диспансеризацию обязательна, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Телефоны для записи доступны на сайте Минздрава.
Для прикрепленных к поликлинике №20 комплексы будут работать:
- 3–10 ноября — на парковке ТРЦ «Франт» (ул. Ю. Фучика, 90);
- 16–17 ноября, 23–24 ноября, 30 ноября и 1 декабря — ЖК «Весна».
Жители, прикрепленные к поликлинике №21, могут пройти обследование:
- 3–10 ноября — на парковке (ул. К. Гали, 1);
- 16–17 ноября, 23–24 ноября — во дворе дома №14 по ул. Фучика;
- 30 ноября и 1 декабря — на парковке магазина «Лента» (ул. Габишева, 32).
Для прикрепленных к больнице №7:
- 3–10 ноября — рядом со школой №113 (ул. Адоратского, 36а).
Диспансеризация является частью национального проекта «Здравоохранение».