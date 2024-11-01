С 3 ноября в Казани будут работать мобильные комплексы диспансеризации для взрослых. Выездные пункты примут пациентов из крупнейших поликлиник города. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выездные пункты диспансеризации начнут работу в Казани с 3 ноября

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Татарстан Выездные пункты диспансеризации начнут работу в Казани с 3 ноября

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Татарстан

Мобильные комплексы будут работать с 6:00 до 22:00 для жителей, прикрепленных к Городской поликлинике №20, Городской поликлинике №21 и Городской клинической больнице №7. Пациенты могут пройти консультацию терапевта, сдать анализы крови, выполнить флюорографию, электрокардиограмму и получить другие услуги. В пресс-службе отмечают, что запись на диспансеризацию обязательна, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Телефоны для записи доступны на сайте Минздрава.

Для прикрепленных к поликлинике №20 комплексы будут работать:

3–10 ноября — на парковке ТРЦ «Франт» (ул. Ю. Фучика, 90);

16–17 ноября, 23–24 ноября, 30 ноября и 1 декабря — ЖК «Весна».

Жители, прикрепленные к поликлинике №21, могут пройти обследование:

3–10 ноября — на парковке (ул. К. Гали, 1);

16–17 ноября, 23–24 ноября — во дворе дома №14 по ул. Фучика;

30 ноября и 1 декабря — на парковке магазина «Лента» (ул. Габишева, 32).

Для прикрепленных к больнице №7:

3–10 ноября — рядом со школой №113 (ул. Адоратского, 36а).

Диспансеризация является частью национального проекта «Здравоохранение».

Анар Зейналов