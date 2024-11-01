Движение троллейбуса №1 в Казани временно изменится с 2 ноября

С 2 ноября в Казани изменится график движения троллейбуса №1 из-за ремонтных работ на пересечении улиц Болотникова и Кулахметова. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Изменение носит временный характер и связано с реконструкцией Горьковского шоссе. Первые рейсы будут проходить по маршруту «депо — ул. Декабристов — ул. Восстания — ул. Кулахметова — ул. Болотникова» с поворотом налево, далее следуя по обычному маршруту. Все следующие рейсы останутся без изменений и включат заезд на Горьковское шоссе.

Ожидается, что изменения продлятся до завершения ремонтных работ.

Анар Зейналов