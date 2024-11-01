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В Татарстане на работу горячих линий «112» и «117» направят 22,7 млн рублей

В Татарстане на работу единых горячих линий «112» и «117» в 2025 году выделено 22,7 млн руб. Тендер на оказание услуг опубликован на портале госзакупок.

Операторы горячей линии будут разделены на два уровня. Специалисты первого будут оказывать услуги общего характера, второго — профильные.

Принимать обращения граждан исполнителю необходимо будет по ряду вопросов:

  • организация оказания медицинской помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе по вопросам записи на прием к врачу и вызова врача на дом, правилах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19;
  • вопросы проведения частичной мобилизации (добровольной мобилизации, меры поддержки мобилизованных лиц и членов их семей);
  • вопросы проведения призыва на срочную службу;
  • вопросы оказания всесторонней помощи лицам, вынужденно прибывшим с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также с территории Украины в различных сферах жизнедеятельности:
  • информирование о способах заключения контракта;
  • подготовка кандидатов к заключению контракта;
  • прочие вопросы, не касающиеся вышеперечисленных.

Расположение кол-центра исполнителя должно быть на территории Казани. Кроме того, здесь же должна находиться резервная площадка кол-центра. Она необходима для возможного очного мониторинга качества работы колл-центра. Функциональным заказчиком тендера являются Минздрав Татарстана и Минцифры Татарстана. Заявки принимаются до 18 декабря.

Зарина Акбирова

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