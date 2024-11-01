Опубликована концепция будущей детской больницы в Казани

Представлена концепция детской больницы, которую планируют построить в Казани. Эскизы проекта, участвующего в смотре-конкурсе на лучшее архитектурное решение города, опубликовала в своем Telegram-канале главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева.

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Разработанная концепция включает сквер у медучреждения, городской сквер и зоны для прогулок. Вдохновением для архитектурного образа стала редкая стрекоза-дозорщик, обитающая на данной территории, отмечают авторы проекта. На территории больницы также установят фигуры, которые послужат ориентирами для трех входов.

В Казани с 2025 по 2030 год запланировано строительство семи новых поликлиник и одной врачебной амбулатории. Детские поликлиники возведут вблизи жилых комплексов «Волжские Просторы» и «Лето».

Анар Зейналов