В прибрежной части Сочи отопительный сезон стартует с 13 ноября

В предгорных районах Сочи все котельные начнут работать с 1 ноября, а в прибрежной части курорта — с 13 ноября. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.

«Но если сильнее похолодает раньше, система готова выйти на полную мощность в любой момент», — отметил он.

Мэр добавил, что тепло по заявкам руководителей уже дали в 40 социально значимых объектов — больницы, школы, детские сады.

Администрация Сочи 15 октября сообщила, что к отопительному сезону готовы все 1,7 тыс. многоквартирных домов и 207 социальных объектов.

Александр Орлов