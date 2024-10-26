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Главные новости за 26 октября. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре полиция проводит поквартирный обход в поисках напавшего на ППСника.

На Кубани по итогам уборки собрали 13,8 млн тонн урожая сельхозкультур, из которых 10,25 млн тонн — пшеница.

Жители Новороссийска обратили внимание на высокую стоимость свежевыловленной малосольной хамсы. Сезонная рыба обойдется покупателям в 600 руб. за килограмм.

Краснодарский край возглавил рейтинг регионов России по количеству вакансий в категории «гостиницы» в январе—сентябре 2024 года.

Оборот общественного питания по Краснодарскому краю за девять месяцев 2024 года составил 109,6 млрд руб.

Из Краснодарского края в Москву завезли более 80 хомяков с бешенством.

В Геленджике 29 октября стартуют международные соревнования по парусному спорту с участием яхтсменов из регионов России и стран ближнего зарубежья.

В Краснодаре на выездах из города третий день наблюдаются многокилометровые пробки.

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