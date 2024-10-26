Оборот общепита на Кубани вырос до 109,6 млрд рублей

Оборот общественного питания в Краснодарском крае за январь—сентябрь 2024 года составил 109,6 млрд руб. В сопоставимых ценах рынок вырос на 4,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в Краснодарстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко связывает увеличение оборота ресторанов, кафе и столовых с ростом турпотока на Кубань.

В сентябре сообщалось, что за лето 2024 года Краснодарский край посетили 10,5 млн туристов, что на 8,2% больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Предполагается, что до конца года регион примет не менее 19 млн гостей.

«Рост почти на 5% — это позитивный сигнал в текущих экономических условиях и может свидетельствовать о восстановлении потребительского спроса, росте числа посетителей и улучшении качества услуг»,— отмечает Петр Щербаченко.

Эксперт напоминает, что Краснодар вошел в топ-3 городов по обороту общепита в I полугодии 2024 года, где обороты местных бизнесменов выросли на 21%, а количество транзакций — на 9%.

По данным Краснодарстата, в 2023 году крупнейшими организациями в сфере общественного питания, работающими на территории Кубани, являлись ТОСП ООО «Система ПБО» («Вкусно и точка»), ОП ООО «Майрест» и ООО «Ресторансервис плюс» (Столовая №13) в Краснодаре, НАО «Красная Поляна», ТОСП ООО «Система ПБО» («Вкусно и точка») и Сочинский ТОП ООО «Компания по девелопменту горного курорта "Роза Хутор"» в Сочи.

Число сотрудников сферы общественного питания Краснодарского края в 2023 году в сравнении с 2022 годом сократилось на 11,6% — до около 24 тыс. человек. В начале 2024 года в Краснодарском крае работали 196 юридических лиц и филиалов, зарегистрированных и указавших при регистрации ОКВЭД «Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания» 196 организаций.

Маргарита Синкевич