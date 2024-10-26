Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оборот общепита на Кубани вырос до 109,6 млрд рублей

Оборот общественного питания в Краснодарском крае за январь—сентябрь 2024 года составил 109,6 млрд руб. В сопоставимых ценах рынок вырос на 4,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в Краснодарстате.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко связывает увеличение оборота ресторанов, кафе и столовых с ростом турпотока на Кубань.

В сентябре сообщалось, что за лето 2024 года Краснодарский край посетили 10,5 млн туристов, что на 8,2% больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Предполагается, что до конца года регион примет не менее 19 млн гостей.

«Рост почти на 5% — это позитивный сигнал в текущих экономических условиях и может свидетельствовать о восстановлении потребительского спроса, росте числа посетителей и улучшении качества услуг»,— отмечает Петр Щербаченко.

Эксперт напоминает, что Краснодар вошел в топ-3 городов по обороту общепита в I полугодии 2024 года, где обороты местных бизнесменов выросли на 21%, а количество транзакций — на 9%.

По данным Краснодарстата, в 2023 году крупнейшими организациями в сфере общественного питания, работающими на территории Кубани, являлись ТОСП ООО «Система ПБО» («Вкусно и точка»), ОП ООО «Майрест» и ООО «Ресторансервис плюс» (Столовая №13) в Краснодаре, НАО «Красная Поляна», ТОСП ООО «Система ПБО» («Вкусно и точка») и Сочинский ТОП ООО «Компания по девелопменту горного курорта "Роза Хутор"» в Сочи.

Число сотрудников сферы общественного питания Краснодарского края в 2023 году в сравнении с 2022 годом сократилось на 11,6% — до около 24 тыс. человек. В начале 2024 года в Краснодарском крае работали 196 юридических лиц и филиалов, зарегистрированных и указавших при регистрации ОКВЭД «Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания» 196 организаций.

Маргарита Синкевич

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...