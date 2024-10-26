На Кубани по итогам уборки собрали 13,8 млн тонн урожая сельхозкультур

Аграрии Кубани завершили жатву. Вес кубанского каравая в этом году по итогам уборки составил 13,8 млн тонн, из которых 10,25 млн тонн — пшеница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отметил губернатор, год выдался сложным: жаркая весна и засушливое лето полностью изменили ход работ в полях. Однако аграрии боролись буквально за каждый колос в жару 50 градусов, пишет глава края.

Господин Кондратьев также добавил, что по итогам уборки собрали 600 тыс. тонн фруктов и ягод, 800 тыс. тонн овощей и около 240 тыс. тонн винограда.

По словам главы края, только за последний год регион увеличил производство семян зерновых и масличных культур на четверть, а собственными семенами пшеницы, ячменя и риса обеспечен на 100%.

Андрей Пугачев