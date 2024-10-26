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В Краснодаре полиция проводит поквартирный обход в поисках напавшего на ППСника

Как сообщил источник «Ъ-Кубань», в Краснодаре полиция ходит по квартирам. Цель обходов — проверить, не держит ли жителей в заложниках приезжий из Башкортостана, который напал на сотрудника ППС.

Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску

Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску

«Ъ-Кубань» обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Краснодару. На момент публикации ответа не поступило.

Уже несколько дней в Краснодаре ищут приезжего, который в районе гаражей по улице Лузана в ночь на 24 октября напал на сотрудника патрульно-постовой службы, избил его, отобрал заряженное табельное оружие и сбежал. Как позже сообщил задержанный сообщник напавшего, в Краснодар они приехали для приобретения наркотиков, спрятанных в тайнике.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю ранее отмечали, что полицейские предпринимают меры для задержания вооруженного преступника. Они проверяют транспорт на выездах из Краснодара. В связи с этим пробки у мостов, соединяющих Краснодар и Адыгею, достигали 10 баллов.

Личность разыскиваемого фигуранта установлена. Полиция опубликовала ориентировку на Абдюшева Марата Рустемовича, 13.07.1991 года рождения. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: (8861) 268-40-45, 8-938-88-88-261 или 102. Полиция гарантирует анонимность.

Татьяна Ручкина

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