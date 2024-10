1,5 года и 25 млрд рублей: как Казань готовили к саммиту БРИКС

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани заняла полтора года, а на подготовку объектов инфраструктуры и городских объектов было выделено более 25 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Татарстана и руководитель аппарата кабинета министров республики Шамиль Гафаров на брифинге об итогах проведения саммита.

Специально для гостей в казанском аэропорту за шесть месяцев был построен новый перрон. Работы по его строительству начались в апреле, и уже к 15 октября он был сдан в эксплуатацию. На реализацию этого проекта было выделено 7,7 млрд руб.

Всего на саммит прилетели 5255 человек в составе 42 делегаций, самыми многочисленными из которых стали делегации Китая (560 человек), Индии (260), Турции (237), Венесуэлы (228) и ОАЭ (198). 24 делегации представляли главы государств, 12 — премьер-министры, министры или делегаты другого уровня, а еще шесть — руководители международных организаций.

В казанском аэропорту зарубежных лидеров встречали не только традиционным караваем, но и татарским чак-чаком. Встречали гостей президент Татарстана Рустам Минниханов и другие должностные лица республики.

Для встречи высокопоставленных гостей саммита БРИКС в Казани было подготовлено 55 подносов с чак-чаком. Каждый поднос содержал около двух килограммов десерта, а его примерная стоимость составляла 1500 рублей. Всего за три дня мероприятия было изготовлено 300 килограммов чак-чака.

Над подготовкой угощений трудилось 40 сотрудников двухэтажного цеха, где ежедневно работало от 15 до 20 человек. Для выполнения большого объема заказов к саммиту при необходимости привлекалось дополнительно до десяти человек. Все ингредиенты закупались за две недели до начала мероприятия, чтобы обеспечить их свежесть.

Президент Татарстанской общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова сообщила изданию «Волга-Урал», что с караваем и чак-чаком гостей саммита в аэропорту встречали 55 моделей. В целом на разных мероприятиях в рамках саммита было задействовано 150 моделей.

Одновременно в аэропорту дежурило пять групп по три модели каждая. Состав групп менялся, так что ни одна модель не встречала все делегации. Помимо девушек, на площадках саммита работали также мужчины из агентства МТ Models — около 20 моделей-мужчин.

Почетный караул, встречавший первых лиц, состоял из курсантов Краснознаменного танкового училища Казани.

На пути следования делегаций из аэропорта до мест проживания провели работы по ремонту освещения дорог, обновлению остановок общественного транспорта, фасадов жилых домов, покрытию дорог, созданию новых и ремонту старых надземных и подземных пешеходных переходов, а также создали новый детский парк «Елмай» на набережной Казанки. Шамиль Гафаров отметил, что выделенная сумма включает как бюджетные средства, так и вложения частных инвесторов.

Шамиль Гафаров также сообщил, что после принятия решения о проведении саммита БРИКС в Казани руководство республики понимало, что первоначальное количество объектов гостиничной инфраструктуры может не хватить для размещения более чем 5000 делегатов.

За день до начала саммита, 21 октября, генеральный директор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин находился на территории строящегося отеля. На вопрос корреспондента «Коммерсантъ-Волга-Урал» о степени готовности отеля он ответил: «А вы сами не видите? Все сделано».

Два здания нового пятизвездочного отеля на берегу реки Казанка Millenium Palace были достроены, но не введены в эксплуатацию, и гостей туда не заселяли. Возведение двух башен гостиничного комплекса планировалось завершить к саммиту БРИКС, однако в будущем комплекс будет состоять из пяти зданий.

По словам заместителя премьер-министра Татарстана и руководителя аппарата кабмина республики Шамиля Гафарова, пусконаладочные работы для отелей такого уровня занимают минимум четыре месяца. Он добавил, что этажи отеля могли открываться поэтапно, как это делается в башнях «Москва-Сити», но было принято решение открыть весь комплекс сразу после завершения всех необходимых проверок и наладочных работ.

Заместитель руководителя администрации президента Татарстана Игорь Савельев во время брифинга отметил, что главам стран БРИКС, составляющих «классическую» пятерку, было предложено остановиться в одном из восьми гостевых домов, построенных рядом с Millennium Palace. Однако председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли другое решение.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров сообщил «Коммерсантъ-Волга-Урал», что глава Китая во время участия в XVI саммите БРИКС проживал в отеле «Мираж», а премьер-министр Индии — в «Korston Royal». Оба отеля являются пятизвездочными.

Во время подготовки к саммиту казанские отельеры потратили на создание президентских номеров более 1 млрд руб.

Делегации разместили в 73 объектах, хотя для гостей было подготовлено 86 мест для проживания, включая 58 отелей с общим количеством 6616 номеров. Номера премиум-класса представлены в 21 гостинице: Luciano 5*, Korston Royal 5*, Kazan Palace by Tasigo 5*, «Мираж» 5*, Relita-Kazan 4*, «Ривьера» 4*, «Шаляпин Палас Отель» 4*, Giuseppe 4*, Courtyard by Marriott Kazan Kremlin 4*, Cosmos Kazan Hotel, DoubleTree by Hilton Kazan City Center 4*, Suleiman Palace Hotel 4*, Hayal 4*, Ramada Kazan City Centre, Bilyar Palace Hotel 4*, Nogai 4*, Grand Hotel Kazan 4*, Novinka 3*, Mano 3*, Krystal 3*. В одной из гостиниц сети «Регина» 3* были дополнительно организованы номера класса люкс.

Шамиль Гафаров также сообщил, что во время саммита произошло 57 нештатных ситуаций, все из которых были успешно решены. Некоторые участники мероприятия перепутали рейсы, а кто-то на них опоздал. Всего специалисты Главного операционного центра обработали 314 звонков в дни мероприятия.

Во время саммита интернет-инфраструктура международного мероприятия столкнулась с кибератаками мощностью 175 миллионов запросов в секунду. Интернет-инфраструктура Спортивных игр стран БРИКС, прошедших в июне текущего года в Казани, также подвергалась кибератакам, но с мощностью 1 миллион запросов в секунду.

Шамиль Гафаров отметил, что мощность DDoS-атак достигала 900 гигабит в секунду. Советник президента РФ и ответственный секретарь организационного комитета XVI Саммита БРИКС Антон Кобяков 23 октября же сообщал, что мощность достигала 40 гигабит в секунду.

Тогда Антон Кобяков отметил, что организаторы саммита предвидели киберугрозы и сформировали структуру инфраструктурной безопасности саммита.

В процессе подготовки и реализации саммита БРИКС в Казани и Лаишевском районе задействовали примерно 10 тысяч сотрудников шести силовых ведомств. Заместитель начальника полиции МВД по Татарстану Александр Мищихин отметил, что в дни проведения встречи лидеров государств были привлечены сотрудники внутренних дел из 30 регионов страны. Во время саммита в Казани работали почти 2500 медиков.

Потенциальный охват аудитории XVI Саммита БРИКС составил примерно 11,4 миллиарда просмотров. Из этого числа 3,2 миллиарда приходятся на СМИ, а 8,2 миллиарда — на социальные сети. СМИ из 94 стран опубликовали 60 715 материалов о саммите, а в социальных сетях появилось около 418 тысяч постов.

Для участия в саммите аккредитовали 1495 журналистов: 730 из них представляют российские средства массовой информации, а 765 — зарубежные. Для их работы на одной из главных площадок саммита — МВЦ «Казань Экспо» — был создан специально оборудованный пресс-центр.

Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. В первый день мероприятия президент России провел серию двусторонних переговоров с лидерами стран-участниц. Во второй день саммита главы государств встретились в узком и расширенном форматах, в результате чего была принята итоговая декларация. Третий день саммита завершился заседанием в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» и итоговой пресс-конференцией президента России Владимира Путина.

Влас Северин