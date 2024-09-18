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Россияне с детьми проведут осенние каникулы в Сочи и Дубае

Предстоящие осенние каникулы россияне с детьми проведут в Сочи и Дубае. На южном российском курорте уже оформлено 27,8% заказов, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Все больше семей предпочитают отдых за границей. Доля зарубежных направлений выросла на 67% и составила 45%. Подавляющее большинство отдыхающих (71%) проведут каникулы на отдыхе с одним ребенком, 26% — с двумя детьми, 3% — с тремя.

Популярностью среди внутренних направлений пользуется Санкт-Петербург. Доля Северной столицы составляет 12,7%. Также востребована Москва с долей в 10,7%. В список популярных городов вошли также Калининград (5,0%), Казань (3,6%), Екатеринбург (2,9%), Нижний Новгород (2,2%), Архыз (2,1%), Коломна (2,0%) и Тула (1,4%).

Наиболее востребованными для семейных поездок на каникулы оказались апартаменты, гостевые дома и другие объекты размещения без звезд: на них приходится 38,6% бронирований. Больше половины путешественников (52,9%) планируют отдыхать от четырех дней до недели.

Как сообщалось ранее, Сочи назвали столицей пляжного туризма России. Краснодарский край получил неофициальный титул столицы черноморской барабульки.

Вячеслав Рыжков

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