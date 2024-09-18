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Сочи назвали столицей пляжного туризма России

Столицей пляжного туризма России признали Сочи. Специалисты сервиса путешествий «Туту» проанализировали вордстат-запросы, упоминания городов в СМИ, их официальные сайты, архивные источники и электронные энциклопедии.

«Самый известный, самый яркий и самый любимый путешественниками город Краснодарского края заслуженно забирает звание пляжной столицы России. Пляжный сезон здесь начинается ещё в мае, а длится до самого конца сентября. Пляжи есть как галечные, так и песчаные, развлечений хватает, как и желающих отдохнуть, так что советуем отправляться в Сочи в сентябре–октябре: и искупаетесь, и отдохнете», – говорится в исследовании.

Весь Краснодарский край в целом аналитики назвали столицей черноморской барабульки. Отмечается, что блюда с этой рыбой можно найти во многих прибрежных ресторанах Кубани.

Мурманску присвоили звание столицы северного сияния, Санкт-Петербургу – кулинарной столицы. Новосибирск назвали научной столицей, а Башкортостан – медовой. Звания получили и многие другие города и регионы страны. Всего в подготовленном сервисом проекте 100 наименований.

Как сообщалось ранее, Сочи оказался лидером среди кубанских курортов по популярности с мая по октябрь. На долю курорта приходится больше трети всех бронирований.

Вячеслав Рыжков

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