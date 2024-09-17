Могильник с людьми каменного века, Египет на саммите БРИКС и уменьшение продолжительности жизни в Татарстане

В Мензелинском районе Татарстана проведены раскопки Новобиксинтеевского могильника. Археологи обнаружили девять погребений людей каменного века, относящихся ко второй половине V тысячелетия до нашей эры. В погребениях найдены каменные наконечники стрел, украшения из зубов животных, округлые подвески из серпентинита и другие предметы. Одно из захоронений представляет собой могилу взрослой женщины с ребенком 4–5 лет, которую посыпали охрой и положили рядом сотни украшений. Исследователи также нашли жертвенные комплексы, представляющие собой ямы, обильно посыпанные охрой, в которых люди каменного века оставляли подношения. Два других погребения, вероятно, принадлежат людям средних веков. Аналогичные находки встречаются в других регионах. Могильник включен в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Египет планирует участвовать в саммите БРИКС в Казани. Страна видит потенциал в сотрудничестве в сельском хозяйстве, туризме и энергетике.

По итогам первых семи месяцев 2024 года ожидаемая продолжительность жизни в Республике Татарстан составила 74 года и 9 месяцев, что позволяет республике занять первое место среди регионов Приволжского федерального округа. Однако по результатам прошлого года этот показатель был выше — 75,4 года. Целевой показатель на 2024 год — 75,57 года.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила в Татарстане и Чувашии картельный сговор при реализации национального проекта «Образование» на сумму 275 млн руб. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний ООО «Сигма», ООО «Империум», ООО «А1» и индивидуального предпринимателя. Они подозреваются в сговоре при участии в торгах на поставку учебного и компьютерного оборудования в Республике Бурятия, Республике Татарстан, Чувашской Республике, Архангельской, Брянской и Новгородской областях. По предварительным оценкам, благодаря картелю, участники смогли заключить государственные контракты на общую сумму 275,2 млн руб. Если вина будет доказана, им грозят штрафы в соответствии с КоАП РФ.

На 778-м километре М-12 «Восток» по направлению в Москву в границах Республики Татарстан открыты уже все шесть запланированных многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ). Открытие новой зоны на 778-м км позволило завершить формирование всех шести МФЗ в Татарстане. Всего на М-12 от Москвы до Казани действует уже 21 МФЗ, до конца года планируется открыть ещё три. Новая МФЗ на 778-м километре включает АЗС и сервисное здание с супермаркетом и кафе, предусмотрены парковочные места для грузовых и легковых автомобилей.

Более 1000 беременностей сохранили в Татарстане за 8 месяцев 2024 года. "Мы не ограничиваем аборты, а детально говорим с женщинами и гарантируем поддержку в сложных ситуациях",— рассказал «Ъ Волга Урал» министр здравоохранения Марсель Миннулин.

Татарстанский производитель молочной продукции ООО «Вамин» подписал соглашение о намерении на поставку своих товаров с малайзийским поставщиком промышленного упаковочного оборудования Asterpac Sdn Bhd.

В Казани ограничат движение по улице Островского из-за устройства трассы ливневой канализации. С 23 по 30 сентября будет закрыт участок возле строящегося жилого дома 105 в направлении движения в сторону улицы Нурсултана Назарбаева. В обратном направлении проезжая часть частично перекроется с 1 по 8 октября.

Анар Зейналов