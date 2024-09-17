В Татарстане и Чувашии выявили картель при реализации нацпроекта на 275 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила в Татарстане и Чувашии картельный сговор при реализации национального проекта «Образование» на сумму 275 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане и Чувашии выявили картель при реализации нацпроекта на 275 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане и Чувашии выявили картель при реализации нацпроекта на 275 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний ООО «Сигма», ООО «Империум», ООО «А1» и индивидуального предпринимателя. Они подозреваются в сговоре при участии в торгах на поставку учебного и компьютерного оборудования в Республике Бурятия, Республике Татарстан, Чувашской Республике, Архангельской, Брянской и Новгородской областях.

По предварительным оценкам, благодаря картелю, участники смогли заключить государственные контракты на общую сумму 275,2 млн руб. Если вина будет доказана, им грозят штрафы в соответствии с КоАП РФ.

Анар Зейналов