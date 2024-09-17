«Вамин» будет поставлять молочную продукцию в Малайзию

Татарстанский производитель молочной продукции ООО «Вамин» подписал с малайзийским Asterpac Sdn Bhd соглашение о намерении на поставку своих товаров. Это произошло во время поездки делегации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан во главе с заместителем премьер-министра РТ — министром сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Зяббаровым на агропромышленную выставку MAHA2024 в Малайзии. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана.

Кроме того, во время рабочей поездки были подписаны экспортные контракты с ООО «Эмиз» и импортные контракты на поставки продовольственной продукции из Малайзии.

Согласно информации с официального сайта компании, «ВАМИН» — производитель экологичных, молочных продуктов из Татарстана, основан в 1924 году. С 2010 по 2013 год компания пережила кризис и сильную засуху в 2010 году, из-за чего пришлось провести масштабную реорганизацию. В 2014 году создана компания «Вамин-Татарстан». Она занимается крупными оптовыми поставками с двух производственных площадок «Арча». В 2023 году производственные мощности достигли 750 тонн молока в сутки. Предприятие активно сотрудничает с федеральными сетями и расширяет рынки сбыта за рубежом.

Asterpac Sdn Bhd — малазийский поставщик промышленного упаковочного оборудования.

Анар Зейналов