Ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане снизилась до 74 лет и 9 месяцев

По итогам первых семи месяцев 2024 года ожидаемая продолжительность жизни в Республике Татарстан составила 74 лет и 9 месяцев. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин на пресс-конференции «О профилактических мероприятиях, проводимых в учреждениях здравоохранения Республики Татарстан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане снизилась до 74,75 года

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане снизилась до 74,75 года

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В этом году Татарстан занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа по ожидаемой продолжительности жизни. Тем не менее по результатам прошлого года ожидаемая средняя продолжительность жизни составила 75,4 года. Целевой показатель на 2024 год — 75,57 года.

Общая смертность в Татарстане за восемь месяцев 2024 года снизилась до 11,3 случая на тысячу населения, что ниже целевого показателя на этот год в 11 случаев. Сейчас республика занимает 21-е место в России по уровню смертности и является лидером в Приволжском федеральном округе по этому показателю.

Влас Северин