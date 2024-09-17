В Мензелинском районе Татарстана провели раскопки Новобиксинтеевского могильника. Археологи обнаружили 9 погребений людей каменного века. В результате радиоуглеродного анализа определили, что могильники относятся ко второй половине V тысячелетия до нашей эры. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия (ОКН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане раскопали могильник 5 тыс. до н. э.с людьми каменного века

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия В Татарстане раскопали могильник 5 тыс. до н. э.с людьми каменного века

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Исследователи полагают, что захоронения Новобиксинтеевского могильника старше древнеегипетских пирамид на 1,5 тыс. лет. Люди этого времени еще не умели обрабатывать металл, поэтому орудия делали из камня, дерева и кости.

Археологи нашли в погребениях каменные наконечники стрел, украшения из зубов оленя, бобра, рыб, резцы сурка, округлые подвески из приуральского серпентинита и т. д.

Среди 9 захоронений специалисты обратили внимание на погребение взрослой женщины с ребенком 4–5 лет. Их могилу посыпали охрой. В ногах людей лежало несколько сотен украшений. С таким же набором украшений, но в меньшем количестве обнаружили второе погребение со взрослым человеком.

Исследователи нашли жертвенные комплексы, представляющие собой небольшие ямы, обильно посыпанные охрой. В них люди каменного века складывали подношения. В одной из таких ям было расчищено 114 подвесок из кости.

Археологи обнаружили на могильнике еще два погребения, при которых нет сопутствующего инвентаря кроме железных изделий. Предположительно, люди из этих захоронений жили в средние века.

Аналогичные находки прослеживаются в погребениях степной зоны Европейской части России, Хвалынских могильниках и др.

Новобиксинтеевский могильник нашли в 2023 году в результате археологической разведки. Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия включил памятник археологии в перечень выявленных ОКН.

Диана Соловьёва