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Более 1000 беременностей сохранили за 8 месяцев в Татарстане

Более 1000 беременностей сохранили в Татарстане за 8 месяцев 2024 года, об этом «Ъ Волга Урал» рассказал министр здравоохранения Марсель Миннулин.

Более 1000 беременностей сохранили за 8 месяцев в Татарстане

Более 1000 беременностей сохранили за 8 месяцев в Татарстане

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Более 1000 беременностей сохранили за 8 месяцев в Татарстане

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы абсолютно не ограничиваем аборты. Мы просто говорим о том, что с каждой женщиной сейчас детально идет разговор, и психологов, и даже соцзащиты. Появляется гарантия, что эта женщина, сохранив беременность, даже если она попала в какую-то трудную жизненную ситуацию, она не будет брошена»,— отметил министр.

В конце мая на встрече с журналистами министр здравоохранения рассказал, что с начала 2024 года в Республике Татарстан 64% беременных на ранних сроках женщин удалось отговорить от аборта. В абсолютных цифрах тогда министр статистику не озвучил.

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