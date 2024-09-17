Более 1000 беременностей сохранили в Татарстане за 8 месяцев 2024 года, об этом «Ъ Волга Урал» рассказал министр здравоохранения Марсель Миннулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 1000 беременностей сохранили за 8 месяцев в Татарстане

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Более 1000 беременностей сохранили за 8 месяцев в Татарстане

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы абсолютно не ограничиваем аборты. Мы просто говорим о том, что с каждой женщиной сейчас детально идет разговор, и психологов, и даже соцзащиты. Появляется гарантия, что эта женщина, сохранив беременность, даже если она попала в какую-то трудную жизненную ситуацию, она не будет брошена»,— отметил министр.

В конце мая на встрече с журналистами министр здравоохранения рассказал, что с начала 2024 года в Республике Татарстан 64% беременных на ранних сроках женщин удалось отговорить от аборта. В абсолютных цифрах тогда министр статистику не озвучил.